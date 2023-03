Pauroso frontale nel tardo pomeriggio di venerdì lungo la Paullese, all’altezza di Cappella Cantone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che hanno aiutato i sanitari nelle procedure di soccorso. Due le persone coinvolte, un 34enne di Cremona e un 82enne di Soresina, alla guida rispettivamente di una Polo e di una Fiat Panda. Il primo procedeva verso Castelleone quando, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta, all’altezza dell’incrocio per Castelleone, scontrandosi frontalmente con l’altra vettura, diretta verso Cremona. La circolazione stradale è rimasta bloccata mentre si svolgevano le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, a cura dei Carabinieri, e si è formata una lunga coda in entrambe le direzioni. Entrambi sono rimasti seriamente feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita.

