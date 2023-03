Con Sagra della Polenta la polenta di Storo sarà protagonista per la prima volta in provincia di Cremona nelle casematte di Pizzighettone (CR) per due fine settimana, dal 10 al 12 e dal 17 al 19 marzo.

Debutta quindi a Pizzighettone la prima edizione della rassegna caratterizzata da piatti genuini e golosi a partire dalla “carbonera”, una polenta arricchita da burro di malga, Spressa, grana, pasta di salame, vino e pepe; ma si può scegliere tra un menù variegato a base di questo piatto abbinato con brasato, cinghiale, cotechino, salsiccia, lardo, merluzzo, gorgonzola, raspadüra oppure funghi o fagioli “tex-mex” per chi preferisce una scelta vegetariana. Piatti di salumi, raspadüra e patatine fritte completano il menù. Il tutto si abbina a vini rossi e bianchi.

I piatti sono disponibili anche per l’asporto: per le prenotazioni è necessario contattare il numero 338/6005140.

Tante le iniziative proposte per conoscere il borgo nei due fine settimana:

lo splendore storico delle antiche mura sabato e domenica dalle 14.30 con il Gruppo Volontari Mura;

i tesori delle chiese del borgo (San Bassiano e San Pietro) sabato e domenica dalle 15.00 alle 17.30 con gli accompagnatori delle parrocchie;

le collezioni del Museo Civico venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, sabato dalle 9.00 alle 12.30 e domenica su prenotazione;

la natura visibile solo dal fiume Adda domenica alle 14.30 e alle 15.30 con Navigare in Lombardia

E tutte le iniziative che arricchiscono Sagra della Polenta:

in entrambi i fine settimana la piccola esposizione di trattori d’epoca nella casamatta 4

sabato 18 marzo dalle 18.00 alle 19.00 conferenza di Agribusiness Cremona “Qualità del mais: tutela il tuo reddito”

domenica 19 marzo dalle 15.30 alle 18.30 laboratorio per bambini a cura della CRI di Pizzighettone

domenica 19 marzo “Mercatino dei nonni” in piazza d’Armi tutto il giorno.

«Tutto pronto per il debutto di Sagra della Polenta in terra cremonese – commenta Carlo Pedrazzini, presidente di Pizzighettone Fiere dell’Adda – siamo pronti ad accogliere i turisti che sceglieranno Pizzighettone per le sue bellezze e per la proposta gastronomica che per due weekend sarà un’ulteriore attrattiva».

«I paioli si scaldano – dichiara Roberto Subitoni, presidente dell’associazione Amici del Presepe che organizza la manifestazione – e ci prepariamo ad accogliere gli appassionati di enogastronomia che potranno contare su una proposta per tutti, anche per i bambini e i vegetariani».

