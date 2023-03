Si e’ conclusa nel tardo pomeriggio di domenica l’assemblea nazionale del Partito Democratico che ha formalmente ratificato l’elezione di Elly Schlein a segretaria ed ha eletto all’unanimita’ Stefano Bonaccini come presidente dell’assemblea. Un incarico politicamente significativo con il preciso intento di unire i Dem, scacciando lo spauracchio delle correnti.

“Da oggi ci si toglie la casacca delle mozioni e si indossa tutti la maglia del Partito Democratico” queste le parole di apertura del presidente Bonaccini. “Daremo il nostro contributo alla segretaria, nel rispetto delle nostre idee, come e’ giusto che avvenga in un grande partito democratico e pluralista”.

Ed e’ proprio con questo spirito che la delegazione cremonese si è recata a Roma per questo importante appuntamento: presenti Fabio Bergamaschi, Stefania Bonaldi, Luca Burgazzi, Santo Canale e Velleda Rivaroli.

Per Stefania Bonaldi un incarico in Direzione nazionale, riconoscimento per il lavoro svolto a sostegno della neo segretaria Schlein.

Entusiasmo, unità e voglia di fare: è quanto si percepisce dalle parole di Canale, raggiunto telefonicamente a Roma: “Oggi è stata la prima occasione per riunirci dopo le primarie. L’aria era di festa, non c’erano ne vincitori ne sconfitti ma solo tanti democratici pieni di entusiasmo e voglia di mettersi a disposizione con le proprie competenze e sensibilità. Il Pd ha affrontato periodi bui ma è un partito che ha ancora moltissimo da dare e lo dimostra il successo nei territori delle persone che ne fanno parte”.

E riguardo all’incarico di presidente di Stefano Bonaccini: “Non poteva non assumere un ruolo di rilievo. La sua esperienza è il valore aggiunto di cui il Pd non puo fare a meno. L’Italia ha bisogno di persone come Stefano e sono sicuro che ricoprirà questo ruolo con la stessa determinazione e passione dimostrata in ogni altra occasione”.

