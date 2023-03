Sono 624 le richieste dei comuni cremonesi finanziate dal dipartimento per la trasformazione digitale. Dall’abilitazione al cloud all’adozione dello Spid, dall’utilizzo della piattaforma PapoPa all’App Io, fino alle migliorie in tema di esperienza del cittadino nell’usufruire degli strumenti digitali della Pubblica Amministrazione. In totale si tratta di 22 milioni di euro di risorse, messe in rete dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il comune di Cremona ha ottenuto oltre 419mila euro per l’abilitazione al cloud e 328mila euro per migliorare il proprio sito web e i servizi digitali al cittadino. Misura per cui Crema riceverà circa 281mila euro, mentre Casalmaggiore 155mila ovvero la stessa cifra che arriverà nelle casse di altri comuni pronti a cambiare la loro interfaccia digitale: Soresina, Pandino, Rivolta d’Adda, Spino d’Adda, Offanengo, Pizzighettone, Soncino, Castelverde e Castelleone.

L’interesse per aggiornare i propri portali web è diffuso: dal contributo di circa 29mila a Castelvisconti a quello massimo di 328mila al capoluogo, sono in tutto 88 i comuni del Cremonese che otterranno fondi per rifare il look del proprio sito e dei propri servizi digitali.

Simone Arrighi

