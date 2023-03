Vbc Casalmaggiore – Vallefoglia 3-0 [25-18; 26-24; 25-21]

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: Carlini 6, Dimitrova (K) 13, Lohuis 6, Melandri 7, Frantti, Perinelli 11, De Bortoli (L), Piva 17, Scola, Malual, Mangani, Sartori, Binacchi (L).

All: Pistola-Tettamanti.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Aleksic 5, Hancock 4, Kosheleva (K) 10, Mancini 4, Drews 13, D’Odorico 7, Sirressi (L), Papa 1, Lázaro, Piani, Furlan 1, Barbero, Berti, Ioni (L).

All.: Mafrici.

Trionfo rosa oggi pomeriggio al PalaRadi, dove la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore ha sconfitto per 3-0 la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, in un combattutissimo match che è valso tre preziosissimi punti in ottica di classifica.

Nonostante l’assenza di Frantii, messa ko dall’influenza, le ragazze di coach Pistola sono riuscite a gestire al meglio la partita, anche grazie ad una Rebecca Piva particolarmente in forma, tanto da essersi conquistata il premio Mvp della partita. Ottima prestazione anche per la palleggiatrice Lauren Carlini, che si è rivelata determinante. Questa vittoria risulta particolarmente importante per le rosa, in quanto consente alla formazione casalasca di restare ancorata al sesto posto, sebbene Bergamo e Busto Arsizio si distacchino di un solo punto.

© Riproduzione riservata