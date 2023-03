Il 15 marzo è la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, istituzionalmente riconosciuta nel 2018 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il lilla è il colore simbolo della campagna di sensibilizzazione lanciata a livello nazionale da tante realtà associative insieme ad enti e istituzioni. Fondamentale sensibilizzare ed informare sull’importanza di chiedere aiuto tempestivamente, ed è per questo che anche quest’anno, il Comune di Cremona aderisce alla campagna di sensibilizzazione con l’esposizione di un drappo lilla al balcone di Palazzo Ala Ponzone, sede del

Settore Politiche Sociali, ed illuminerà per l’occasione le finestre del Palazzo Comunale.

“Nella seduta del 13 marzo il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione presentata dalle consigliere di maggioranza Letizia Kakou e Cinzia Marenzi finalizzata a mettere in evidenza l’implementazione della legge regionale ‘Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei disturbi del comportamento alimentare e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie’ che introduce strumenti, azioni e misure per prevenire e curare i disturbi alimentari, e sottolineare l’importanza di interventi preventivi, di informazione ed educazione alimentare. Un confronto importante che ha coinvolto tutti i consiglieri per rilanciare insieme l’impegno di continuare a far emergere il tema”, dichiara l’assessora Rosita Viola. Su iniziativa del Gruppo Lady Tramp di Cremona, una realtà formata da genitori e familiari di ragazze e ragazzi con disturbi del comportamento alimentare attiva da anni nel nostro territorio, dal 3 aprile aprirà un punto informativo a SpazioComune (piazza Stradivari, 7). L’anoressia, la bulimia sono i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione più conosciuti, ma ve ne sono tanti altri e diversi emersi in questi anni (vigoressia, ortoressia) ed è fondamentale conoscerli e comprendere l’evoluzione dei disturbi alimentari. Su questi temi sabato 18 marzo, dalle 9,30 alle 12,30, nella sala congressi dell’Ordine dei medici in via dell’Innovazione digitale, 10, si terrà una tavola rotonda di sensibilizzazione organizzata dal Poliambulatorio Dalla Rosa Prati con il patrocinio dell’ATS Val Padana, della Provincia di Cremona, del Comune di Cremona e di altre realtà territoriali.

© Riproduzione riservata