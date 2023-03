Grandi chef e critici gastronomici, ospiti e nomi illustri della gastronomia italiana prenderanno parte alla terza edizione di Formaggi & Sorrisi, Cheese & friends Festival in programma dal 24 al 26 Marzo a Cremona.

Un week end all’insegna del buongusto non poteva che essere accompagnato da grandi nomi della gastronomia italiana. Sarà il critico gastronomico Edoardo Raspelli a presentare due grandi chef che racconteranno la loro arte culinaria nel saper esaltare i due prodotti principe della manifestazione, il Grana ed il Provolone.

Si inizia con Philippe Leveilleè, francese di origine e innamorato dell’Italia quanto della cucina, che per definizione non ha frontiere se non quelle del gusto. Sempre alla ricerca di nuove esperienze ed ispirazioni dove l’innovazione e il divertimento rappresentano il motore che alimenta il suo spirito in continua crescita. Arrivato in Italia nel 1987 ha prestato servizio al ristorante “Le Maschere” con il collega Vittorio Fusari fino al 1991, conquistando assieme la prima stella Michelin. Nel 2012 ha inaugurato ad Hong Kong il proprio ristorante italiano “L’altro” e dopo soli due mesi dall’apertura ottenne una stella Michelin.

Proseguono gli appuntamenti con gli chef selezionati da Raspelli, in un incontro con Stefano Fagioli che ama definirsi cuoco per caso e oste per scelta. Lascia l’università per dedicarsi esclusivamente alla cucina a capo della trattoria Via Vai. Per due anni Stefano è il cuoco ufficiale di “Casa Alice” su Alice TV e a seguire protagonista del format tv “Pasta e Fagioli”, riscuotendo un grande successo. Segue “Concerto in Cucina”, un programma televisivo dedicato alla musica e alle ricette, accanto a Katia Ricciarelli e al Maestro Bietti.

Un po’ oste, un po’ salumiere, soprattutto non uno chef. Così si presenta Daniele Reponi che a Cremona porterà i suoi celebri panini gourmet, dove riesce ad unire tutta la bontà artigianale dei vari territori italiani e il racconto dei prodotti e dei produttori, nelle sue creazioni il vero protagonista non potrà che essere il formaggio.

Non potevano mancare la premiazione, per questa terza edizione l’Oscar dei formaggi verrà consegnato allo chef Andrea Mainardi che verrà premiato per essersi distinto in campo culinario per inventiva, estro e creatività. Lo chef riceverà il premio e racconterà al pubblico aneddoto e curiosità della sua vita privata e professionale e del rapporto che lo lega al mondo dei formaggi.

Con lo Chef Marcello Ferrarini, sarà invece la volta di approfondire il tema del gluten free e intolleranze al lattosio. Modenese classe ‘73, rappresenta l’icona moderna dello Chef eclettico, originale ed innovative. Una diagnosi di celiachia é il suo principale stimolo per iniziare, in campo culinario, un nuovo straordinario percorso professionale, intrapreso dopo aver frequentato e conseguito con il massimo dei voti, la qualifica di “Cuoco Professionista” presso l’Italian Cooking School di Bologna.

Noto al grande pubblico per la trasmissione Tv “Senza glutine con gusto” in onda sui Canali Sky 132 e 412 Gambero Rosso Channel HD®, giunta oramai alla 7° stagione, è altresì autore del libro autobiografico “Tutta un’altra pasta– La mia vita da chef celiaco, le mie ricette senza glutine” edito da Mondadori. Si cimenterà nella preparazione di una ricetta adatta a chi presenta intolleranze legate al mondo caseario, non mancheranno gli effetti speciali.

Anche Granì e Provolì, le simpatiche mascotte di Formaggi & Sorrisi, vi aspettano dal 24 al 26 Marzo 2023 nel Centro Storico di Cremona!

La manifestazione è promossa dal Consorzio Tutela Grana Padano e dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana, con il contributo di Regione Lombardia, con il patrocinio della Provincia di Cremona e del Comune di Cremona, in collaborazione con ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggia-tori di Formaggio) e l’organizzazione da parte di SGP Grandi Eventi ed Era Tutta Campagna.

