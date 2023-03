Lazio-Roma 0-0, espulso Ibanez: il derby in diretta

(Adnkronos) – Lazio e Roma in campo per il derby della Capitale, valido per la 27esima giornata della Serie A 2022-2023.

LA PARTITA – Il primo tentativo in attacco è biancoceleste, con la conclusione di Luis Alberto che non inquadra la porta dalla distanza. Il match si delinea con un copione chiaro: possesso palla laziale, giallorossi coperti. La formazione di Sarri prova a innescare prima Felipe Anderson e poi Zaccagni: nessun pericolo reale per Rui Patricio. Dall’altra parte, Wijnaldum non inquadra la porta dalla distanza e il colpo di testa di Belotti è una telefonata. I primi 25 minuti, senza brividi, scivolano via.

La prima svolta del match arriva al 32′. Ibanez, protagonista negativo all’andata con una prova pessima, è già ammonito rimedia il secondo cartellino giallo per un fallo su Milinkovic-Savic: espulsione e Roma in 10. La gara diventa ancora più spigolosa, l’arbitro Massa deve riportare la calma in più di un’occasione. Al 40′, in particolare, tensione tra Zaccagni e Mancini. Si vede poco calcio, lo 0-0 alla fine del primo tempo è inevitabile.

Le formazioni:

Lazio – (4-3-3) – Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, F.Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Roma – (3-4-2-1) – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti. Allenatore: Mourinho.