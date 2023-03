Nella mattina del 24 marzo si è tenuto il convegno dal titolo “L’ emancipazione della donna nello sport e attraverso lo sport”: dalla Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport alla pratica quotidiana. L’evento è stato promosso da Zonta club Cremona, in collaborazione con Panathlon Cremona e si è inserito nell’ambito del progetto di Regione Lombardia “A scuola contro la violenza sulle donne”, per il contrasto alla violenza e discriminazione di genere, di cui il Liceo Anguissola è capofila.

Molti sono stati gli studenti coinvolti: diverse classi in collegamento da tutta la Provincia di Cremona e Mantova, mentre in presenza alcune classi nell’Aula Magna del Liceo Anguissola e altre nel salone Varalli all’IIS Torriani.

Hanno condotto l’evento i giornalisti di Cremona 1 Eleonora Busi e Simone Bacchetta, presenti rispettivamente al Liceo Anguissola e al Torriani.

Dopo i saluti inziali del Dirigente Scolastico del Liceo Anguissola, Flavio Arpini, della Presidente di Zonta club Cremona, Angela Bellardi, del Dirigente dell’Ufficio scolastico Provinciale di Cremona e Mantova, Filomena Bianco e degli Assessori Rosita Viola e Luca Zanacchi, sono intervenute importanti figure femminili che hanno raccontato agli studenti la loro esperienza, a diverso titolo, nel mondo dello sport: Manuela Claysset, Dirigente Nazionale Uisp, che ha illustrato gli scopi e i contenuti della carta Europea dei diritti delle donne nello sport, Rossana Massari, speaker Grandi Eventi Sportivi, Linda Mangani, pallavolista VBC Casalmaggiore, Laura Patti, Giudice Internazionale di Triathlon per tre Olimpiadi, Giulia Decordi, ex atleta A1 Volley.

Significativi anche i contributi video di Silvia Salis, vicepresidente Coni, Valentina Rodini, Sveva Gerevini e Marta Cavalli.

L’evento ha costituito una importante occasione per riflettere sulle pratiche sportive condotte, in forma sia dilettantistica che professionistica, da persone di sesso femminile e in particolar modo sulle barriere culturali che impediscono il reale coinvolgimento delle donne in molte discipline sportive.

