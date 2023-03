C’era il quiz a risposta multipla come ai tempi degli esami; l’incontro in aula magna con i saluti del prorettore; c’erano il corridoio dei ricordi con le fotografie più belle della storia dell’ateneo dal 1987 ad oggi; ma anche il museo dell’informatica e il laboratorio sound and music. C’era l’aperitivo all’aperto. E naturalmente c’erano i veri protagonisti: gli oltre 300 laureati del polo territoriale di Cremona del Politecnico di Milano che si sono dati appuntamento oggi nel corso della prima reunion degli ex alunni organizzata dal campus cremonese per tornare per un attimo tra i banchi ritrovando i vecchi compagni.

Dopo i saluti istituzionali e il momento più divertente del quiz si è ripercorsa la storia del polo: partendo dal lontano 1987 quando nasce a Cremona come sede del Politecnico di Milano, ospitata inizialmente dall’Istituto Tecnico Industriale Torriani. Poi la parola è passata agli ex studenti che si sono scambiati ricordi, aneddoti e testimonianze.

Michela Cotelli

