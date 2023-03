Niente da fare per un cremonese che è stato colto da un malore mentre si trovava in zona Ponte Cogno, nel Comune di Corniglio in provincia di Parma. L’uomo, nato nel 1956, è stato colto da un malore mentre si trovava con la moglie, accasciandosi al suolo privo di conoscenza. La donna ha subito contattato la centrale operativa del 118 iniziando a praticare le manovre di rianimazione cardiopolmonari. Per l’uomo, nonostante l’intervento del Soccorso Alpino Emilia Romagna, non c’è però stato nulla da fare purtroppo. Sul posto anche i Carabinieri Forestali e i Vigili del Fuoco.

