Martedì 4 aprile alle 20:30 andrà in scena al teatro Ponchielli il “Tango Gala” e sul palcoscenico con la Compagnia Naturalis Labor ci saranno anche Malvina Gili e Sebastian Zánchez, che da oltre 10 anni lavorano e insegnano all’Associazione ‘Tango Club Cremona’. Si sono formati l’una all’Università del tango e l’altro all’Istituto nazionale d’arte, danzano in coppia da due decadi e nella carriera annoverano numerose collaborazioni. Al teatro di Cremona si esibiranno con altri sei ballerini, fra cui Ayelen Sanchez e Walter Suquia che spesso tengono stage e corsi al ‘Tango Club Cremona’. Insieme proporranno le coreografie di Luciano Padovani che ha curato la regia dello spettacolo, scegliendo il tango più autentico metafora della vita e dell’amore. Le suadenti note di questo genere musicale, nato in Argentina e apprezzato in tutto il mondo, verranno eseguite dal Tango Spleen Cuarteto, ensemble che nel repertorio spazia dal viejo tango fino a Pugliese e Piazzolla.

