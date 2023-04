Si avvicina la prima scadenza del cronoprogramma per il bando di concorso del nuovo ospedale, pubblicato il 13 marzo sulla piattaforma concorrimi.it. Entro un mese da quella data l’Asst doveva individuare i componenti della commissione giudicatrice della fase preselettiva del concorso, che consiste nella presentazione da parte degli studi professionali, della domanda di partecipazione e di un dossier con la relazione metodologica, i progetti di referenza e il curriculum.

Tre i professionisti individuati per questo primo step di selezione, tutte e tre donne – architetto: Marta Visone, presidente dell’Ordine di Cremona; Francesca Serrazanetti e Francesca Chiorino. Serrazanetti è dottoressa di ricerca in Progettazione architettonica e urbana, docente al Politecnico di Milano e redattrice per la rivista di architettura Casabella. Ha collaborato con istituzioni culturali quali il Fondo per l’Ambiente Italiano, la Biennale di Venezia, la Triennale di Milano. Chiorini è autrice di pubblicazioni in materia di storia e di critica dell’architettura, redattrice per la stessa rivista Casabella, oltre che curatrice di premi di architettura e capo delegazione del Fai. A loro andrà un compenso di 2000 euro più rimborso spese. Loro compito sarà quello di valutare le candidature che arriveranno entro il termine del 3 maggio e scegliere tra queste i cinque soggetti da ammettere alla fase concorsuale vera e propria.

Il concorso sta suscitando un discreto interesse da parte degli operatori, almeno a giudicare dalle richieste di chiarimenti pubblicate sulla piattaforma che ha diffuso il bando. Viene chiesto tra l’altro se sia ammessa la candidatura di uno studio con sede negli Stati Uniti e se nel caso, possa svolgere la funzione di capogruppo. Il concorso è internazionale e come tale, la partecipazione è ammessa, ferma restando la verifica della comparazione dei requisiti.

Prossima scadenza il 12 aprile, quando terminerà la fase di richiesta chiarimenti. L’elenco dei cinque soggetti selezionati ammessi alla fase successiva sarà pubblicato il 1 giugno.

Per il nuovo ospedale sono stanziati 250.702.754 euro, oltre a 30milioni per finanziare le operazioni di trasferimento dei servizi dalla vecchia alla nuova struttura, compresa la sistemazione delle aree esterne e le demolizioni. Un altro milione e mezzo è stato il contributo in conto capitale stanziato dalla Regione a favore dell’Asst per la copertura dei costi di redazione degli atti tecnici – amministrativi e degli studi preliminari al concorso. gb

