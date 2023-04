Un anno fa era ricominciata a Cremona l’attività di ABIO Associazione per il bambino in Ospedale, che dopo le restrizioni causate dal Covid-19 era tornata nel reparto di pediatria del nosocomio cittadino per offrire ai bambini ricoverati momenti di svago e ascolto sempre con il sorriso. Ora parte a Cremona il corso di formazione per nuovi volontari, tenuto da Francesca Sabbadini e Monica Sacco di Fondazione ABIO Italia. Sono oltre una ventina le persone già iscritte, ma è ancora possibile inserirsi scrivendo una mail all’indirizzo abiocremona@libero.it; l’Associazione è infatti alla ricerca di persone pronte ad impegnarsi con i piccoli degenti come ricorda la Presidente Marina Gerevini. Considerata la delicatezza del contesto in cui operano, è necessario che gli aspiranti volontari acquisiscano nozioni specifiche attraverso i corsi, come spiega Ivana Perini, Responsabile Formazione di ABIO Cremona. Dopo l’incontro introduttivo il corso proseguirà con diversi appuntamenti nel mese di aprile, mentre a maggio è previsto l’ingresso dei nuovi volontari in corsia.

Il servizio di Federica Priori

