Il rombo dei motori ha fatto da sottofondo al primo raduno organizzato dal Vespa Club Cremona, rinato grazie all’iniziativa di tre amici con un sogno comune. Un centinaio gli appassionati che hanno risposto alla chiamata.

Ritrovo al Cral tamoil, poi il pranzo e la partenza verso il parmense. Gli amanti della vespa hanno partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa, arrivando anche dalle zone limitrofe. Un serpentone di vespe ha incuriosito chi in quel momento passava sul ponte di Po, che hanno percorso in fila, per poi transitare sulla Bassa, verso il Casalasco, quindi San Secondo e Zibello.

“A inizio dell’anno abbiamo fatto richiesta al Vespa Club, e siamo riusciti a riaprire la sezione cremonese. Siamo molto contenti del riscontro avuto in questa prima uscita di stagione” commenta Valentina Gilli, tesoriere.

Nicoletta Tosato

