Arriva la prima sconfitta in Coppa Italia per la Cremonese. In uno Zini gremito, con la Curva Sud a salutare la squadra di Davide Ballardini con una coreografia che richiama i 120 anni del club, i grigiorossi si arrendono 2-0 alla Fiorentina. I viola segnano un gol per tempo, ma l’accesso alla finale si deciderà il 27 aprile al Franchi quando è in programma la gara di ritorno.

Barak e Benassi sono le pedine tattiche che usano i due allenatori per provare a destrutturare l’avversario, cosa che riesce meglio alla Fiorentina, maggiormente abile ad occupare i corridoi verticali in modo fluido, senza dare grossi punti di riferimento d una Cremonese che fatica a trovare i riferimenti.

I grigiorossi oscillano tra momenti in cui marcano forte a uomo ad altri in cui provano a curare lo spazio, ma anche i cambi di marcatura e le scalate avvengono con qualche attimo di troppo che permette ad una Viola compassata di entrare sempre in modo pericoloso.

Al 4′ la combinazione tra Barak e Ikoné porta al tiro il ceco, ma Sarr è bravo a sventare. Il diagonale di Tsadjout è un episodio casuale, ma indica la strada per colpire la squadra di Vincenzo Italiano in difficoltà a leggere traiettorie lunghe. Soluzione che però i grigiorossi ricercano troppo raramente. Dall’altra parte, Cabral al volo manda fuori di poco al quarto d’ora, poi supera con un colpo di testa su cross di Braghi il portiere di casa per il vantaggio toscano.

Sarr, non impeccabile sul gol, si rifà salvando due volte su Gonzalez dopo una palla sanguinosa persa da Meité in area, poi Biraghi calcia alto dal vertice dell’area e ancora il portiere grigiorosso alza in corner il tentativo di Martinez Quarta.

Doppio cambio nell’intervallo per Ballardini che inserisce Dessers e Buonaiuto e ridisegna la squadra con un 4-3-1-2. La prima chance è toscana, ma Ikoné non inquadra la porta. Dessers viene servito in profondità, supera un difensore, ma calcia centrale su Terracciano.

Nella ripresa i grigiorossi sono più pericolosi: all’ora di gioco Buonaiuto avvia un contropiede, chiede e ottiene un uno-due con Dessers che lo libera solo sul dischetto del rigore, ma svirgola il primo tentativo, poi trova Terracciano in uscita sul secondo.

Girandola di cambi e momento di break della gara, senza occasioni fino all’accelerata viola che chiude la gara: azione insistita in area grigiorossa, Cabral conclude a botta sicura, ma trova la respinta di Aiwu con il braccio. Dopo check del Var viene assegnato ubi rigore (con espulsione del difensore della Cremonese) che Gonzalez trasforma spiazzando Sarr.

La squadra di Italiano gestisce il possesso e prova ad addormentare la gara, pur non rinunciando quando possibile a pungere i grigiorossi, ma senza costruire chance pulite. Nel finale uno schema su punizione libera Dessers, ma Terracciano legge bene ed esce coi tempi giusti.

Mauro Taino

