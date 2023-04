Inail, Usb “Mancata una seria interlocuzione con la dirigenza”

In occasione della presentazione dello sciopero del prossimo 21 aprile da parte dei lavoratori Inail, Daniela Mencarelli rappresentante Usb ha detto: “La nostra protesta va avanti da circa due mesi e porterà allo sciopero. Le procedure non funzionano e stanno causando grossi disagi ai lavoratori e alle lavoratrici dell’Istituto. Non abbiamo avuto una seria interlocuzione con la Dirigenza per avere risposte concrete e tangibili”.

