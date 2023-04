Leucemia mieloide, la speranza da cellule terapeutiche più potenti

Sviluppare cellule terapeutiche più “potenti” che raggiungano il midollo osseo per contrastare la leucemia mieloide acuta: è l’obiettivo dei ricercatori della Fondazione Tettamanti che sono riusciti a creare cellule speciali, definite CAR-CIK, già impiegate per la terapia CAR-T in ambito oncoematologico, in grado di sfruttare l’attività di uno specifico recettore delle chemochine, proteine essenziali per il processo immunitario.

mgg/gtr

