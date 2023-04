Un week end di presentazione delle liste elettorale dei tre candidati sindaco a Castelvetro: venerdì è stata la volta di Venerdì sera all’agriturismo Campass del paese, Silvia Granata (sostenuta dal sindaco uscente Luca Quintavalla) ha presentato la sua lista di Castelvetro Per Te alla cittadinanza , in un aperitivo aperto a tutti. “Il 14 e 15 maggio ci aspetta una sfida importante” ha detto a favore di Granata Quintavalla “Due mandati amministrativi dove è stato fatto tanto ed è sotto l’occhio di tutti, con 13 milioni di euro portati a casa da vari finanziamenti regionali e europei. Un bel risultato per un comune di circa 5 mila abitanti. E negli anni a venire non deluderemo le aspettative”. Sabato alle 18 alla pizzeria “Infinto” Vivi Castelvetro ha presentato Paolo Targon sindaco, alla presenza dell’onorevole Tommaso Foti e dell’ex sindaco Francesco Marcotti. “Abbiamo capito che i cittadini non erano soddisfatti di tante cose non portate a termine dall’amministrazione attuale e siamo partiti da lì per stilare il nostro programma. Parola d’ordine, ascoltare” ha detto Targon. Infine alle 18.30 al Kon Tiki bar di Piazza Saragat sempre a Castelvetro la presentazione della lista Castelvetro Futura per Francesca Albanesi sindaco. “Vogliamo sistemare i marciapiedi del paese, abbattere le barriere architettoniche, abbassare le tasse e creare un doposcuola comunale” ha detto la candidata circondata dai candidati che la sostengono. Fbandirali

