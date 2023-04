Ricorreva la scorsa primavera il centenario della nascita di Ugo Tognazzi, attore cremonese icona della commedia all’italiana che sarà celebrato anche quest’anno con una serie di eventi, stavolta non nella città natale bensì in Australia: è la rassegna “Tragedy of a Ridiculous Man”, organizzata dall’Archivio Tognazzi insieme a diversi enti culturali fra cui l’Istituto Italiano di Cultura e il COASIT di Melbourne e il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

L’Archivio Tognazzi, fondato nel 2015 da Comune di Cremona e Università di Pavia, ha sede a Palazzo Raimondi e custodisce locandine, fotografie e sceneggiature originali relative al glorioso attore; i memorabilia saranno esposti a Melbourne dal 28 aprile al 30 giugno, come racconta la professoressa Elena Mosconi responsabile dell’Archivio. Oltre all’esposizione, che citerà titoli di successo come ‘Il vizietto’ o ‘Amici miei’, è prevista la proiezione di tre film fra aprile e maggio.

