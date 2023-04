Lucca, scoppia bombola di gas e crolla abitazione: 2 dispersi

(Adnkronos) – Esplosione con successivo crollo di un’abitazione di campagna a Montecarlo (Lucca), a causa di una probabile fuga di gas. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 11.30, in via Traversa Marginone. Sul posto le forze dell’ordine, con i vigili urbani, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie. In corso la ricerca di due persone segnalate come disperse.

Nell’area del crollo sono confluite le squadre dei vigili del fuoco del comando di Lucca, il personale Usar dai comandi di Prato e di Pisa, squadre da Pistoia, Pescia, e i cinofili dal comando di Siena.