Vero Volley Milano – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 3-2 [25-19; 22-25; 25-20; 18-25; 15-12]

MILANO: Stysiak 24, Allard, Folie 12, Orro 6, Parrocchiale, Begic 1, Thompson, Rettke 7, Stevanovic 7, Negretti, Sylla 11, Davyskiba 20, Larson, Candi 1.

All:Gaspari, Bucaioni.

CASALMAGGIORE – Carlini 5, Scola, Perinelli 12, Piva 1, Frantti 11, Lohuis 6, Buzzerio, Melandri 7, Malual, De Bortoli, Dimitrova 23, Mangani, Sartori.

All: Pistola, Tettamanti.

Un’atmosfera triste, qualche lacrima, e tutte le giocatrici con una fascia nera dipinta sul braccio, e sopra l’iniziale J (di Julia Ituma), in segno di lutto per la scomparsa della collega 18enne, morta pochi giorni fa durante la trasferta in Turchia: è iniziata così la prima partita dei play off tra Vero Volley Milano e Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, vinta dalle milanesi per 3-2 dopo un entusiasmante scontro all’ultimo pallone.

