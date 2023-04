Il 15 e il 16 aprile tutti i Lions Club della Città di Cremona hanno offerto alla cittadinanza il Lions Day, che ogni anno si celebra in tutto il mondo per festeggiare il Lions Clubs International , la più grande organizzazione umanitaria a livello mondiale che opera senza alcun fine di lucro, in forma assolutamente filantropica e solidale, in più di 210 paesi del mondo con oltre un 1.400.000 soci, ai quali si affiancano 300.000 giovani dei Leo Club. L’associazione internazionale di servizio è stata fondata un più di un secolo fa negli Stati Uniti da Melvin Jones.

“Impegno sociale, promozione salute e divertimento. Sono queste le parole d’ordine del Lions Day. In questo giorno i Lions incontrano la cittadinanza, occasione per farsi conoscere, ma anche per valutare direttamente le diverse necessità della comunità locale. E’ infatti l’occasione in cui vengono promosse le attività dei club sul territorio locale: i service, un modo per tradurre nella pratica il motto Lions “We serve”.

Domenica 16 aprile al mattino tutti i Lions di Cremona e il Leo si sono trovati ai Giardini Pubblici di Piazza Roma, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale per realizzare il “Lions Day”.

Erano presenti il Governatore del Distretto 108IB3 Massimo Camillo Conti, il Sindaco Gianluca Galimberti, il Coordinatore distrettuale del Poster per la Pace Mauro Bosio, il Coordinatore Distrettuale Lions Day Mirella Marussich, il Coordinatore Distrettuale New Voices Nadia Bragalini, il Presidente della Zona B Daniele Squintani, il Referente della 3^ circoscrizione Lions Day Gianpietro Mariotti, la Referente della 3^ circoscrizione del Poster per la Pace Guiduccia Spotti, il Referente dei Giovani e Sicurezza stradale Giuseppe Guarnieri, la Referente Lcif della 3 Circoscrizione Alessandra Donelli e i presidenti e soci dei Lions club cittadini

E’ stata una bella giornata all’insegna della salute, della cultura e della solidarietà.

Infatti era presente l’Associazione Diabetici Cremonesi con i suoi volontari, le infermiere Lucia e Giovanna e i medici Lions Francesco Forzani e Silvano Concari. L’Associazione Diabetici collabora sempre con i Lions per la promozione della salute, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del diabete, visto che l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il diabete una emergenza sanitaria e la prevenzione è la scommessa del futuro.

Alle 11 è iniziata la premiazione dei vincitori del Concorso “Un Poster per la Pace”.

Un ringraziamento speciale è andato a tutti gli studenti, professori e dirigenti che hanno collaborato all’iniziativa di questo concorso del Lions International che sensibilizza i giovani di tutto il mondo sull’importanza della pace. Da più di 40 anni i Lions promuovono il concorso artistico “Un Poster per la Pace” nelle scuole medie locali per incoraggiare i giovani di tutto il mondo ad esprimere la propria visione della pace. I partecipanti utilizzano tecniche diverse, tra cui carboncino, pennarello, matita e pittura per esprimere il tema. I lavori creati sono unici ed esprimono le esperienze di vita e la cultura dei giovani artisti.

A Cremona, hanno partecipato le scuole Anna Frank (per il L.C. Duomo), La Sacra Famiglia (per il L.C. Host), la Campi (per il L.C. Stradivari) e la Virgilio (per il L.C. Torrazzo).

Nel pomeriggio c’è stata la presentazione del gioco per bambini da parte del Leo Club Cremona Host “let’s play different”, un gioco in scatola creato da un gruppo di Leo italiani per sensibilizzare sul tema della diversità che ha avuto un bel successo.

La giornata è stata allietata dalla musica dei Big&Roby.

