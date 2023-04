Al via da domani, martedì 18 aprile, le consultazioni in Comune sulle vicende del gattile di via Bissolati e sul futuro dei suoi residenti a 4 zampe. Dopo l’ordinanza con cui il tribunale di Cremona ha confermato lo sfratto dell’Apac dall’ex monastero, i volontari dell’associazione hanno alzato gli scudi per protestare contro una decisione che penalizza prima di tutto i poveri felini, che si ritroverebbero così senza più una fonte di sostentamento.

Ed è proprio questo il tema dell’incontro, che domani vedrà protagonisti solo l’amministrazione comunale e la fondazione Stauffer, proprietaria della struttura. Da parte di quest’ultima, nessun commento alla vicenda, se non il rimarcare che la decisione dello sfratto è dipesa solo da una questione di sicurezza: per loro quei muri ormai cadenti sono un rischio per chiunque vi acceda.

Tuttavia, in qualche modo, i gatti andranno nutriti e accuditi, in attesa che venga realizzata l’oasi felina di via Brescia. Dunque il confronto di martedì dovrà portare a trovare delle soluzioni, sebbene la decisione di non convocare Apac abbia fatto storcere il naso alle volontarie. L’associazione incontrerà il Comune presumibilmente la prossima settimana, insieme ad Ats Val Padana, altro attore coinvolto nella vicenda.

Intanto molte sono le manifestazioni di solidarietà da parte della cittadinanza: il gruppo Facebook nato proprio in questi giorni dal nome “Salviamo il gattile di Cremona” continua a raccogliere consensi e ha già raggiunto oltre 400 partecipanti.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata