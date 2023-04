Ucraina, Lavrov: “Russia vuole che guerra finisca il prima possibile”

(Adnkronos) – La Russia vuole che la guerra in Ucraina “finisca il prima possibile”. A dirlo è il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, durante la sua visita ufficiale in Brasile. “È chiaro che siamo interessati a porre fine al conflitto ucraino il prima possibile”, ha spiegato Lavrov in una conferenza stampa dopo l’incontro con il suo omologo brasiliano, Mauro Vieira.

“Abbiamo già spiegato dettagliatamente in molte occasioni le ragioni di quanto sta accadendo, gli obiettivi che perseguiamo in tal senso”, ha aggiunto Lavrov, secondo i media russi. Lavrov è arrivato a Brasilia questo lunedì, prima tappa di un tour che lo porterà anche in Venezuela, Nicaragua e Cuba, da dove ripartirà per la Russia il 21 aprile.

Intanto il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un incontro con il ministro della Difesa Sergei Shoigu sulle esercitazioni navali della flotta russa attualmente in atto nel Pacifico. La fase finale delle esercitazioni inizierà domani e includerà attacchi missilistici per mezzo di dispositivi elettronici, ha annunciato Shoigu. In un video diffuso dal Cremlino, Putin si è detto soddisfatto della prima fase delle esercitazioni, che si sono svolte “a un livello molto alto”.