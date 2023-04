L’Obiettivo è la creazione di un hub sulla longevità, per alzare l’attenzione scientifica e istituzionale sulla situazione di chi gli anziani li assiste e li supporta: i così detti caregivers. L’’esempio è quello di Paesi e di modelli di assistenza socio-sanitaria che tengono conto del fatto che la popolazione over 65 sta crescendo a livello globale: in Europa rappresenta il 19% della popolazione in Italia ha già superato il 22%.

Dal canto suo, la provincia di Cremona è seconda con la percentuale di over 65 della Regione Lombardia, dopo Pavia. Questi i temi affrontati nel convegno ‘“Anzianità e caregiving: università e territorio si incontrano per ripensare il cambiamento” che si è tenuto nell’Aula Magna del campus di Santa Monica dell’Università Cattolica di Cremona.

Il servizio di Michela Cotelli

