Nella mattinata di mercoledì il consigliere regionale Dem rappresentante del territorio cremonese Matteo Piloni è stato eletto nell’Ufficio di Presidenza della Commissione Agricoltura del consiglio regionale della Lombardia, con il ruolo di segretario. “Un ruolo importante in una commissione importante, per il quale ringrazio i miei colleghi del Gruppo PD Lombardia per la fiducia, a partire dal capogruppo Pierfrancesco Majorino, e i colleghi degli altri gruppi di opposizione che mi hanno sostenuto (insieme a qualche collega di maggioranza, che ringrazio)” ha detto l’interessato.

Si tratta, per Piloni, “di una commissione che dovrà avere la giusta rilevanza nei prossimi cinque anni, soprattutto di fronte alle sfide che abbiamo davanti, a partire dall’affrontare con urgenza e serietà i temi della siccità, delle conseguenze della crisi climatica, della necessità di accompagnare e sostenere le imprese agricole dei nostri territori e di puntare sui giovani e sulla ricerca per rafforzare il comparto agroalimentare e la sua sostenibilità, economica ed ambientale. Sarà una bella sfida”.

Con l’elezione degli Uffici di Presidenza delle altre quattro Commissioni permanenti, che segue la nomina avvenuta ieri degli Uffici di Presidenza delle prime cinque Commissioni, si è completato il quadro delle sedute di insediamento delle Commissioni consiliari permanenti. A seguire, nel pomeriggio, verranno eletti gli Uffici di Presidenza delle Commissioni speciali.

LE ALTRE NOMINE – Presidente della Commissione Ambiente, energia e clima, protezione civile è Alessandro Cantoni (Lombardia Ideale), che ha ottenuto 48 voti. Cantoni, 57 anni, già assessore comunale a Pavia, è dirigente di azienda ed esperto di sicurezza ambientale. Vice Presidente è stato eletto con 53 voti Alessandro Pase (Lega), nella scorsa legislatura Presidente della Commissione Ambiente. Consigliere Segretario è Michela Palestra (Patto civico).

Anna Dotti (Fratelli d’Italia) è stata nominata con 48 voti Presidente della Commissione Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione. Dotti, 37 anni, laureata in Beni culturali, è stata eletta nella circoscrizione di Como ed è Sindaco di Argegno. A completare l’Ufficio di Presidenza il Vice Presidente Sergio Gaddi (Forza Italia), comasco, critico d’arte e organizzatore di grandi mostre, eletto con 48 voti, e la Consigliere Segretario Paola Pizzighini (M5S).

Presidente della Commissione Agricoltura, montagna e foreste è Floriano Massardi (Lega), nominato con 48 voti. Massardi è originario di Gavardo, 47 anni, ed è stato eletto nella circoscrizione di Brescia. Già Sindaco di Vallio Terme, è alla seconda legislatura. Vice Presidente è stato eletto con 48 voti Carlo Bravo (Fratelli d’Italia), bresciano, mentre Consigliere Segretario è stato eletto Matteo Piloni (PD).

Emanuele Monti (Lega) è stato eletto con 48 voti Presidente della Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia. Monti, 38 anni, varesino, alla terza legislatura, è laureato in Economia aziendale ed è stato Presidente della Commissione Sanità. Diego Invernici (Fratelli d’Italia) è stato eletto Vice Presidente (con 48 voti). Paola Bocci (PD) è stata eletta Consigliere Segretario.

A tutte le elezioni per il ruolo da Consigliere Segretario non hanno partecipato i Consiglieri di Lombardia Migliore. Ieri erano stati eletti gli Uffici di Presidenza delle prime cinque Commissioni: Programmazione, bilancio, società controllate e partecipate; Affari istituzionali; Sanità; Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione; Territorio, infrastrutture e mobilità.

Nel pomeriggio verranno insediate le cinque Commissioni speciali: Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità; Autonomia e riordino autonomie locali; Situazione carceraria in Lombardia; PNRR, monitoraggio sull’utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali; Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine; Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera.

