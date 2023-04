Pnrr, Schlein “Non possiamo rischiare di non ricevere le risorse”

“Il Pnrr è una sfida che riguarda il Paese e non possiamo rischiare, con i ritardi che si stanno accumulando, di non ricevere le risorse fondamentali per il rilancio del nostro

Paese”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante una conferenza stampa.

