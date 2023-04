Valditara: “46 mln fuori dal Pnrr per affittare locali laboratori Its”

(Adnkronos) – Stiamo lavorando “per trovare nel nostro bilancio 46 milioni per affittare i locali per i laboratori degli Istituti Tecnici Superiori, per non rinunciare ai 700 milioni destinati dal Pnrr”. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervenuto al seminario dello Snals-Confsal sul tema ‘Il Pnrr per l’Istruzione e la Ricerca: idee, progetti, processi, fatti, risultati. Il punto della situazione e prospettive’.

“Mi dicono le fondazioni Its – ha spiegato Valditara – ma dove li mettiamo non abbiamo i locali, non abbiamo i soldi per gli affitti. Non li possiamo prendere quei 700 milioni. Allora stiamo ingegnandoci, vi do un’anticipazione, per trovare nel nostro bilancio, quindi fuori dal Pnrr perché non è previsto, 46 milioni di euro per consentire di trovare e affittare i locali”.