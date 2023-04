Una nuova casa dell’acqua a Cremona è il titolo del progetto promosso dal Rotary Club Cremona Monteverdi e Gruppo Ecologico El Muròon che porterà all’installazione di una nuova fonte in città. Dopo Fonte Persico, la storica casa dell’acqua situata nell’omonima via cittadina, e Fonte Padus, in funzione dal 2019 a pochi metri dalla piscina comunale in piazzale Atleti Azzurri d’Italia, entro la fine dell’estate verrà attivato un nuovo impianto di erogazione di acqua potabile in via Palestro a disposizione di tutti i cittadini e degli studenti, che sorgerà nell’area di proprietà dell’ente Provincia di Cremona adiacente all’edificio sede del Liceo Scientifico “G. Aselli”.

L’opera è frutto di un progetto condiviso dal Gruppo Ecologico El Muròon, Rotary Club Cremona Monteverdi, Padania Acque, Comune di Cremona e Provincia di Cremona che, insieme, collaborano alla realizzazione della nuova casa dell’acqua.

Un impegno ufficializzato dalla sottoscrizione di un protocollo d’intesa che chiarisce le motivazioni e gli obiettivi comuni ai soggetti coinvolti: facilitare e promuovere l’accesso all’acqua pubblica, in particolare per le giovani generazioni; incentivare il consumo di acqua potabile per ridurre i rifiuti di natura plastica; sostenere lo sviluppo e il benessere della collettività e valorizzare il territorio da un punto di vista socio-ambientale.

L’accordo è stato siglato presso la sala Giunta del Palazzo comunale dal sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, dal Presidente del Rotary Club Cremona Monteverdi Silvio Sassano, dal Presidente del Gruppo Ecologico El Muròon Rosolino Fiorini e dall’Amministratore Delegato di Padania Acque Alessandro Lanfranchi.

Alla sottoscrizione hanno presenziato anche il Presidente di Padania Acque Cristian Chizzoli, l’Assessore all’Ambiente Simona Pasquali e l’architetto del Comune di Cremona Giovanni Donadio, Grazia Miglioli del Gruppo Ecologico El Muròon e Andrea Guerreschi e Paola Murador in rappresentanza del Rotary Club Cremona Monteverdi.

I firmatari hanno espresso un ringraziamento particolare al Presidente della Provincia di Cremona Paolo Mirko Signoroni e al consigliere provinciale Silvia Genzini per aver contribuito al progetto, garantendo la disponibilità dell’area necessaria alla realizzazione di “Una nuova casa dell’acqua a Cremona”.

