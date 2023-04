Cremona avrà la sua bandiera e la disegneranno i cremonesi. Lo scorso anno un gruppo di giovani della Lega proposero l’istituzione della bandiera cittadina e il Consiglio comunale approvava all’unanimità la mozione “finalizzata ad avviare un processo di inserimento nel Regolamento del Consiglio comunale dei necessari articoli relativi all’istituzione della bandiera cittadina”. Il Presidente del Consiglio comunale, impegnato dalla mozione, ha pensato ad un bando pubblico affinché tutti i cittadini possano proporre la loro “Bandiera città di Cremona” . A tal fine, si legge nel testo del bando, pubblicato oggi sul sito del Comune di Cremona “la Presidenza del Consiglio comunale bandisce un concorso di idee aperto alla cittadinanza e alle istituzioni scolastiche, finalizzato all’ideazione di un progetto grafico e alla realizzazione di un elaborato a colori che possa rappresentare la bandiera cittadina”.

Per la definizione e la formale istituzione della bandiera cittadina, il Comune dovrà attenersi al procedimento di concessione degli emblemi araldici che prevede un iter formale che porti al decreto presidenziale di istituzione della bandiera.Mariano Venturini, responsabile del Servizio Segreteria Generale, Organi Istituzionali, Archivio e Protocollo, ha mantenuto contatti con l’Ufficio Araldica di Palazzo Chigi da cui è giunta l’indicazione degli elementi estetici storicamente necessari affinché la proposta di bandiera venga accettata. La prima testimonianza storica di una bandiera cremonese pare rinvenirsi in un Codice Vaticano del secolo XIV, in cui si vedono i cremonesi portare una bandiera “spiegata e fasciata d’argento e di rosso”.

Il concorso è aperto alla partecipazione di cittadini, singoli o in raggruppamento e dalle scuole di ogni ordine e grado (la partecipazione delle scuole è ammessa per classe o per istituto), gli elaborati dovranno essere originali e raffigurare, descrivere e rappresentare l’idea di bandiera cittadina. Le proposte, che dovranno contenere le indicazioni dei proponenti, potranno essere presentate entro il 30 giugno 2023, consegnando in plico chiuso l’elaborato all’Ufficio di Protocollo del Comune di Cremona. La valutazione degli elaborati sarà effettuata da un’apposita commissione tecnica che verrà istituita ad hoc.

“L’idea che la bandiera città di Cremona venga disegnata e proposta dai cremonesi, mi sembra vada ad unire ancora di più la nostra comunità. La bandiera non è come lo stemma o il Gonfalone, la bandiera è molto più vicina alla gente, la bandiera si sporca, la bandiera si bagna, la bandiera la si sventola senza farle toccare mai terra, la bandiera insomma, è un simbolo popolare e per questo ritengo sia giusto che venga proposta dalla popolazione” dichiara il Presidente del Consiglio comunale Paolo Carletti, che prosegue “D’intesa con l’Amministrazione, la Presidenza del Consiglio comunale ha inteso bandire questo concorso di idee, ancora una volta un’iniziativa di cui non si riscontrano precedenti altrove. Ci sono sì altre bandiere cittadine, ma nessuno ha mai pensato di proporre alla cittadinanza un concorso di idee come accade a Cremona. Ci auguriamo di ricevere tante proposte anche perché stiamo già pensando ad una mostra che le esponga a Palazzo Comunale”.

