Prosegue con un nuova tappa la rassegna “Passeggiate Cremonesi” di Target Turismo per accompagnare cremonesi e turisti attraverso itinerari guidati non solo da guide turistiche, ma da cittadini, appassionati e cultori, per scoprire e valorizzare aspetti inediti della storia, arte e cultura locali.

Dopo i positivi riscontri del tour dello scorso mese di febbraio sul Malosso in compagnia della storica Raffaella Poltronieri, si riparte domenica 23 aprile alle ore 15.00, con una passeggiata che riguarda le vicende della presenza ebraica a Cremona: “Gli ebrei a Cremona dal 1500 al 1946”.

La passeggiata si snoda lungo le vie del centro storico cittadino: partendo dalla piazza del Comune fino al quartiere degli antichi monasteri la storia della comunità ebraica cremonese si sviluppa e dipana dal suo insediamento intorno al XIV secolo, fino alla storia più recente, quanto l’ex monastero del Corpus Domini divenne campo profughi proprio per gli ebrei sopravvissuti ai campi di sterminio europei. L’itinerario si concluderà proprio all’interno del monastero del chiostro del monastero del Corpus Domini che verrà aperto per l’occasione in via del tutto straordinaria.

A condurre e nannare questa interessante tappa della rassegna l’architetto Angelo Garioni, studioso di storia locale, ricercatore e grande appassionato di Cremona e della sua storia. Storie, personaggi, vicende e particolari che si intrecciano per dare luce ad uno dei tanti importanti momenti della secolare storia locale cittadina.

“Passeggiate Cremonesi” proseguirà poi con nuovi appuntamenti a cadenza periodica nel mese di maggio, settembre ed ottobre, con altrettante nuove ed interessanti tematiche:

7 maggio: Gli strumenti della misurazione del tempo del museo verticale del Torrazzo, a cura di Alessandro Maianti

28 maggio: Faustino Rodi e l’architettura neoclassica a Cremona, a cura di Davide Bruneri

24 settembre: Cremona nel mondo, a cura di Marco Bragazzi

22 ottobre: Storie e racconti nel quartiere del diavolo dal libero comune alla seconda guerra mondiale, a cura di Maurizio Mollica.

