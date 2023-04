E’ stato pubblicato il bando per la bandiera civica del Comune di Cremona. Una proposta identitaria pensata dai giovani. Siamo soddisfatti di questa ulteriore tappa verso l’adozione di una bandiera civica del Comune di Cremona. Circa un anno fa il Consiglio Comunale approvava infatti un Ordine del Giorno ispirato alla nostrac proposta di dotare finalmente anche la nostra città di un vessillo cittadino.

Da giovani, siamo i primi a denunciare la mancanza di punti di riferimento per i nostri coetanei, con le conseguenze di disagio che tutti conosciamo. Noi crediamo che l’identità cittadina sia un valore attorno al quale stringersi per recuperare il senso di comunità, il rispetto per il prossimo e l’impegno verso il bene comune. La bandiera è poi portatrice della nostra storia; e anche questa, in un mondo che spesso la dimentica, o peggio la cancella, deve tornare a essere centrale per noi giovani.

Abbiamo bisogno di una bandiera, e non solo del già esistente gonfalone, perché rispetto a quest’ultimo essa è capace di scendere nelle strade, sventolare per le vittorie sportive, per le manifestazioni di piazza e per tutte quelle emozioni che raccolgono la comunità. Proprio per questo carattere popolare, abbiamo condiviso l’idea che sia un bando pubblico a individuare il nuovo vessillo cittadino.

