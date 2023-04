Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, ha commentato l’amara sconfitta di Udine: “Incontravamo una squadra molto motivata, noi reduci dalle due partite non siamo stati così umili e concentrati. Poi c’è l’aspetto tattico, perché abbiamo concesso tanti metri ai giocatori dell’Udinese che hanno grande gamba e grande velocità. E’ stato sbagliato l’approccio”.

“Abbiamo avuto in settimana qualcuno che ha fatto pochi allenamenti e l’abbiamo fatto riposare – spiega l’allenatore – L’idea nostra era quella di presentare la miglior formazione. Ci sta perdere qui a Udine, squadra che mettiamo al pari dell’Atalanta, ma non ci sta fare un primo tempo così. Puoi perdere ma noi non siamo stati come al solito. Oggi abbiamo concesso troppo spazio ed arriviamo sempre in ritardo. Male in tutto nei primi 35 minuti”.

Poi un commento su Bianchetti: “Andava protetto, su una palla così ci deve essere la copertura dell’altro difensore centrale. Noi non possiamo permetterci di giocare 1 contro 1 a campo aperto. La Cremonese non deve mai giocare in questo modo”.

Poi sulla lotta salvezza e l’imepgno di Coppa Italia: “Il divario resta molto ampio, è da metà gennaio che mi fate la stessa domanda. Noi affrontiamo la Fiorentina e cercheremo di farlo al meglio, poi domenica con il Verona. Da quando siamo arrivati noi abbiamo fatto un buon percorso, è chiaro che le difficoltà sono enormi, ma non ci spaventano”.

“Noi volevamo condizionare la costruzione dell’Udinese – prosegue Ballardini – ma allo stesso tempo volevamo anche dare le coperture senza concedere profondità, invece abbiamo proprio fatto il gioco dell’Udinese”.

Sull’esordio di Basso Ricci: “Da un po’ di tempo si allena con noi e meritava di esordire, speriamo che da qui in avanti ci siano tanti ragazzi che vengono dal settore giovanile che si possano mettere in mostra”.

