Marco Carnesecchi ha commentato la sconfitta di Udine ai microfoni di Cremona1: “Oggi sicuramente la partita l’ha sbloccata un eurogol di un giocatore dell’Udinese quindi non possiamo parlare secondo me dell’atteggiamento. Ha fatto un gran gol e ha messo la partita in discesa per loro ed in salita per noi. Dopo giustamente sono uscite le loro qualità perché ci siamo un po’ aperti, ma non c’è nessun rimpianto. Dobbiamo solo pensare a recuperare le energie”.

Poi una valutazione sul gol subito: “Secondo me non c’era niente da fare, ha fatto una giocata da campione”.

“Un 3-0 è sempre un 3-0 – conclude il portiere – ma dobbiamo essere bravi a focalizzarci su Fiorentina e Verona”.

