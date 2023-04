Incontro, a Palazzo Vescovile di Cremona, tra il vescovo Antonio Napolioni e una delegazione del Lions Club: Massimo Camillo Conti, Governatore del Distretto 108 Ib3, Nadia Bragalini, coordinatore New Voices, e Antonio D’Avanzo, responsabile Rapporti Con Le Istituzioni Cremona.

Nell’incontro sono stati affrontati temi importanti, come il mondo dei giovani, delle donne e quello degli anziani. Quest’ultimo, in particolare, è un tema che riguarda una fetta importante della popolazione che ha sempre più bisogno di inclusione e aiuto. “La vecchiaia, oggi,”, scrivono i Lions in una nota, “deve essere possibilmente vissuta in serenità da tutti. E per questo il ruolo delle famiglie, dove è possibile, e delle case di riposo è estremamente importante. Nel nostro territorio abbiamo delle eccellenze che sono fondamentali per garantire lo stato di salute e serenità.

Monsignor Napolioni ha chiesto più attenzione e solidarietà sui temi trattati durante l’incontro e auspica che le eccellenze che abbiamo sul nostro territorio e nel Paese diventino sempre più numerose ed inclusive e che siano una certezza per il presente e il futuro di tutti”.

Si è poi parlato di quello che i Lions possono fare in collaborazione con le Istituzioni per contribuire ai vari e numerosi progetti che sono in cantiere. “La missione dei Lions è quella di dare modo ai volontari e ai partner di migliorare la salute ed il benessere, rafforzare la comunità, supportare le persone bisognose tramite servizi umanitari e contributi di impatto globale e incoraggiare la pace e la comprensione”.

A monsignor Napolioni, infine, è stata illustrata l’iniziativa New Voices del Lions Club International, che è focalizzata a promuove la parità di genere e la diversità. Mira ad aumentare il numero di donne, giovani adulti e segmenti demografici sottorappresentati all’interno della popolazione e nell’organizzazione lionistica. È caratterizzata da un gruppo diversificato di Lions e di Leo (giovani membri dei clubs) che vengono selezionati ogni anno dal loro governatore distrettuale per i contributi dinamici e innovativi in una di queste quattro aree: service, membership, leadership e marketing. L’iniziativa incoraggia le aree territoriali a presentare i propri talenti.

© Riproduzione riservata