Juve-Napoli 0-1, gol di Raspadori al fotofinish

(Adnkronos) – Il Napoli vince 1-0 sul campo della Juventus nel match valido per la 31esima giornata della Serie A 2022-2023. I bianconeri restano a 59 punti, a due lunghezze dal secondo posto occupato dalla Lazio. Il Napoli comanda la classifica con 78 punti e vola verso lo scudetto.

LA PARTITA – La Juve parte senza Chiesa, Di Maria e Vlahovic. Allegri dà ampio spazio alle seconde linee tra difesa e attacco. I bianconeri si fanno vivi con una conclusione di Cuadrado che spaventa Meret. Il Napoli bada a gestire il match nel primo tempo, senza creare reali pericoli per la porta di Szczesny se si eccettua un tentativo di Lozano murato da Danilo. Gli animi si accendono quanto Gatti colpisce Kvaratskhelia tra viso e spalla: il Var non interviene, l’arbitro non fischia.

La ripresa offre qualcosa in più. Le squadre si allungano, la Juve prova a cambiare volto con gli inserimenti di Di Maria e Chiesa. Il Napoli trova maggiori spazi e al 70′ si rende pericoloso con Osimhen: tiro deviato, palo scheggiato. Il nigeriano ha un’altra chance al 73′, ma sul suggerimento di Di Lorenzo non inquadra la porta. La Juve prova a sfruttare le ripartenze e all’82’ colpisce con Di Maria: gol inutile, il Var pesca il fallo ad inizio azione su Lobotka, per un intervento giudicato regolare in campo dell’arbitro Fabbri, e cancella il vantaggio bianconero. Allo scadere, la rete che regala la vittoria al Napoli. Elmas crossa, Raspadori colpisce: 0-1 al 93′.