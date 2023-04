Tutto pronto a Trieste, dove oltre 250 cremonesi oggi si sono recati per seguire in presenza la Santa Messa che vedrà l’ingresso in diocesi di Mons. Enrico Trevisi, cremonese già parroco di Cristo Re e da oggi vescovo in Friuli.

Una cerimonia molto attesa e preparata con precisione: per quanto riguarda l’inizio della celebrazione Mons. Trevisi si avvierà verso l’altare maggiore per recarsi al battistero di San Giovanni dove indosserà le vesti sacre per la Celebrazione Eucaristica. Alle 16.00, dal Battistero, passando dal piazzale esterno, avrà inizio la processione d’ingresso alla Cattedrale.

Sono circa un migliaio le persone attese, tra coloro che saranno fisicamente nella Cattedrale e chi prenderà posto sul piazzale, dove è stato allestito un maxi schermo. La celebrazione inizierà alle ore 16 nella Cattedrale di San Giusto martire a Trieste e sarà trasmessa in diretta sul sito web di Cremona1 nella sezione CR1 Diretta Plus, in collaborazione con l’emittente Telequattro.

Dall’inviata Federica Priori

