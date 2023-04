Benzina, oggi forte discesa dei prezzi

(Adnkronos) – Benzina e carburanti, oggi scendono con forza i prezzi alla pompa nonostante il rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati. Brent in calo a 80 dollari. Media nazionale della benzina in ‘fai da te’ sotto 1,88 euro/litro, gasolio sotto 1,75. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio e di 2 cent/litro quelli del Gpl. Stessa mossa per Q8, mentre IP e Tamoil hanno ridotto di due cent/litro i prezzi della benzina e di un cent quelli del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,876 euro/litro (-10 millesimi, compagnie 1,876, pompe bianche 1,875), diesel a 1,743 euro/litro (-17, compagnie 1,744, pompe bianche 1,739). Benzina servito a 2,011 euro/litro (-11, compagnie 2,050, pompe bianche 1,935), diesel a 1,882 euro/litro (-18, compagnie 1,921, pompe bianche 1,802). Gpl servito a 0,769 euro/litro (-4, compagnie 0,779, pompe bianche 0,758), metano servito a 1,650 euro/kg (-7, compagnie 1,648, pompe bianche 1,654), Gnl 1,533 euro/kg (-6, compagnie 1,526 euro/kg, pompe bianche 1,538 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,939 euro/litro (servito 2,198), gasolio self service 1,823 euro/litro (servito 2,098), Gpl 0,879 euro/litro, metano 1,696 euro/kg, Gnl 1,509 euro/kg. In allegato le tabelle con i prezzi praticati e le variazioni dei prezzi consigliati.