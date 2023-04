Un protocollo d’intesa e un catalogo di servizi a disposizione delle aziende. Sono i primi risultati del progetto Ponti, con capofila il Consorzio Solco Cremona, in collaborazione con l’ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Cremona e finanziato da Fondazione Cariplo. Un progetto nato per incentivare sul territorio l!utilizzo della cosiddetta “Convenzione articolo 14” che consente alle aziende con 15 o più dipendenti di assolvere, attraverso le cooperative di tipo B, all’obbligo di assunzione di persone con disabilità iscritte alla lista della legge 68/99. I partner del progetto Ponti sono, l’Agenzia per il lavoro Mestieri Lombardia, Consorzio Arcobaleno, Coop. Sociale Igea, con il sostegno di Confcooperative. La rete coinvolge, inoltre, aziende for profit, consulenti del lavoro, associazioni di categoria e ulteriori 14 cooperative.

L!appuntamento per la presentazione dei primi risultati del progetto Ponti è giovedì 27 aprile dalle ore 10 alle 13 nella sala meeting del Civico81 di via Bonomelli a Cremona (ingresso dal portale 1). La mattinata è organizzata in tre momenti: un approfondimento sulle opportunità per persone, imprese e comunità derivanti dalla convenzione articolo 14 del Decreto Legislativo 276/2003, la presentazione del protocollo d’intesa e del catalogo dei servizi e una Tavola rotonda con la Provincia di Cremona, le imprese, le cooperative e le associazioni datoriali. Al termine, light lunch offerto al vicino BonBistrot.

Obbligatoria l’iscrizione a questo link: https://forms.office.com/e/5Z5x832A0D Info su ponti.solcocremona.it.

