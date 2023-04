Siemens sta portando il metaverso anche nelle piccole e medie imprese italiane. In una intervista all’Italpress, il presidente e CEO di Siemens Italia, Floriano Masoero spiega come il metaverso può essere utilizzato anche per la formazione dei robot industriali e con quali benefici.

fsc/abr/mrv/gsl

© Riproduzione riservata