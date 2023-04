Vandali scatenati nell’area del parco al Po, nei pressi della pista ciclabile, dove durante una delle ultime notti alcuni ignoti sono entrati in azione, prendendosela con panche e tavoli da pic-nic. Difficile risalire al momento esatto in cui i malviventi hanno agito, ma nella mattinata del 24 aprile i frequentatori dell’area verde si sono trovati di fronte l’amara sorpresa: le panche erano state completamente divelte e spezzate, quindi lasciate abbandonate accanto ai tavoli. Un atto vile e che va a colpire chi quotidianamente frequenta il verde pubblico in cerca di tranquillità e relax, come famiglie e bambini.

© Riproduzione riservata