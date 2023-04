Obiettivi: la prevenzione e la sicurezza su strada. Questa volta gli agenti della polizia stradale di Cremona guidati dal comandante Federica Deledda si sono concentrati sull’eccesso di velocità. La scorsa settimana, in particolare nella giornata del 21 aprile, sono scattati i controlli organizzati in ambito europeo da Roadpol, la rete europea della polizia stradale, con l’operazione “Speed Marathon”.

Impegnate tutte le polizie stradali europee dei paesi membri con la “mission” di far rispettare i limiti di velocità stabiliti secondo il proprio codice della strada attraverso controlli da parte degli agenti con l’ausilio di dispositivi automatici di ultima generazione.

A Cremona e provincia i poliziotti della stradale hanno presidiato le principali arterie stradali del territorio e l’A21. 292 le sanzioni elevate per eccesso di velocità. In autostrada, soprattutto, numerosi hanno spinto all’eccesso il piede sull’acceleratore: le strumentazioni in uso agli agenti hanno fotografato una Lamborghini mentre sfrecciava ad una velocità di 253 chilometri orari. Al conducente è stata sospesa la patente ed è stata elevata una salata sanzione amministrativa. E’ il caso più eclatante, ma anche altri automobilisti sono stati beccati a correre ad altissime velocità, come a 209 e a 210 chilometri orari.

“Comportamenti pericolosissimi e irresponsabili che mettono a repentaglio la vita non solo di chi corre, ma anche degli altri utenti della strada”, ha ricordato il comandante Deledda, che dall’anno scorso è vicepresidente di Roadpol e rappresentante per l’Italia della rete di cooperazione tra le polizie stradali. “L’eccesso di velocità è il principale problema della sicurezza su strada. Gli effetti degli incidenti provocati dall’alta velocità sono gravissimi, spesso mortali”. “In questa settimana”, ha detto il comandante, “facendo 292 sanzioni abbiamo salvato 292 vite”.

Sara Pizzorni

