È stato un weekend costellato di eventi quello appena trascorso nella città del torrazzo, con manifestazioni sportive che hanno portato un numero ingente di turisti sul territorio. Ne è un esempio la Stradivari Cup organizzata dalla Vanoli Cremona a Cremona Fiere, torneo internazionale di basket riservato alle categorie Under 13 e Aquilotti con formazioni provenienti da tutto il Nord Italia oltre all’Olympiacos dalla Grecia e il Baskonia dalla Spagna. Il traino sportivo si è registrato in altre occasioni e stavolta, con il ponte, è stato particolarmente marcato come conferma Alessandra Cattaruzzi Presidente di Federalberghi Cremona. Oltre ai gestori delle strutture ricettive esprimono soddisfazione i ristoratori del centro storico, con turni da tutto esaurito complice la mostra mercato di florovivaismo Le Invasioni Botaniche. Mentre lunedì gli avventori erano per lo più turisti impegnati in una gita giornaliera alla scoperta della città di Stradivari, il 25 aprile sono soprattutto i cremonesi che pranzato fuori casa in compagnia. Il servizio di Federica Priori

