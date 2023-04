Dagli Stati Uniti alla città di Stradivari per il concerto inaugurale di “CremonaJazz”: il brillante pianista, compositore e arrangiatore Kenny Barron si esibirà questa sera alle 21 nell’Auditorium G. Arvedi per l’ottava edizione della rassegna, promossa da Unomedia e Museo del Violino con la direzione artistica di Roberto Codazzi.

Barron suonerà in trio con Johnathan Blake alla batteria e Kiyoshi Kitagawa al contrabbasso, nel tour che celebra il suo ottantesimo compleanno. Nato a Filadelfia nel 1943, Barron si esibisce da quando aveva quindici anni e nel tempo ha saputo sviluppare uno stile personale che lo colloca fra i giganti della cosiddetta golden age del jazz. In carriera ha collaborato con artisti del calibro di John Coltrane e Ron Carter, è stato inoltre nominato per nove Grammy Awards e per la American Jazz Hall of Fame. Oggi insegna alla Juilliard School di New York.

L’evento, di respiro internazionale, dà il via alla rassegna che poi proseguirà a maggio con 4 concerti di artisti italiani apprezzati dal pubblico: Raphael Gualazzi, Fabrizio Bosso, Sergio Caputo e Tony Esposito. I biglietti sono disponibili sia al Museo del Violino sia online su VivaTicket.

Federica Priori

© Riproduzione riservata