“In tutti i quartieri di Cremona è presente un tessuto sociale che vive e presenta una sua peculiare complessità economica, culturale, di convivenza, di integrazione e di sicurezza, nel cui ambito sono attivi molti cittadini e numerose realtà associative che creano e consolidano legami sociali, relazioni di buon vicinato. Queste importanti attività, svolte a favore della e per la comunità, vanno sostenute e auspicabilmente messe in relazione con quelle svolte dai Comitati di Quartiere, per far crescere l’impegno per il bene comune, anche per favorire la partecipazione dei cittadini all’elezione dei Comitati di quartiere”. Questo è quanto dichiara l’assessore alla partita Luca Zanacchi, e da questi presupposti si è partiti per dare una risposta alle necessità emerse durante gli incontri che si sono svolti nel mese di dicembre 2022 con la cittadinanza. L’Amministrazione comunale ha così promosso, con l’accompagnamento e il supporto del Centro Quartieri e Beni Comuni, un percorso di riattivazione dei Comitati di Quartiere che sono decaduti, cosicché, dal 20 febbraio al 5 aprile 2023, i cittadini interessati a far parte dei Comitati di Quartiere hanno potuto presentare le loro candidature. Concluso questo percorso, nei prossimi giorni si terranno le assemblee pubbliche per la presentazione dei candidati dei quartieri interessati dai rinnovi come da calendario qui di seguito riportato.

Comitato di Quartiere 3 (Cavatigozzi Picenengo – San Predengo): giovedì 4 maggio alle ore 18:30 presso l’Oratorio di Santa Maria Maddalena (via Milano) – Candidati: Edoardo Romani, Adelio Bazzoni, Sara Galetti, Giovanni Lombardi, Luciano Ferragni, Giovanna Bonetti, Isaac Dodoo Allotey, Mattia Bazzoni, Massimo Tosi, Giorgio Soldi, Moris Riboldi, Pietro Penna.

Comitato di Quartiere Quartiere 7 (Maristella): martedì 2 maggio alle ore 18:30 al Centro Civico di via Corazzini – Candidati: Nicoletta Agazzi, Roberto Caselani, Saverio Masi, Dario Mazzolari, Lauro Guindani, Stefano Pini, Francesco Vaccaro, Fabrizio Mattarozzi, Francesca Ziliani, Stefano Antonioli.

Comitato di Quartiere Quartiere 10 (Po – Parco – Canottieri – Trebbia): mercoledì 3 maggio alle ore 18:30 all’oratorio della parrocchia di Cristo Re (ingresso da via Mella) – Candidati: Giulia Bodini, Giovanna Angela Orio, Fabrizio Arioli, Gianpaola Costanzo, Tommaso Pulito, Angela Alessi, Massimiliano Pegorini.

Il 13 maggio si terranno le elezioni e, come previsto dall’art. 12 del Regolamento, il seggio elettorale resterà aperto almeno quattro ore (dalle 15 alle 19). I seggi, salvo valutazioni differenti, saranno allestiti in queste sedi:

Quartiere 3 – Teatro parrocchiale (via Milano);

Quartiere 7 – Oratorio della parrocchia dell’Immacolata Concezione (via Agreste, 11);

Quartiere 10 – Oratorio della parrocchia di Cristo Re (ingresso da via Mella).

Per votare si deve risiedere o possedere un’attività nel quartiere, essere iscritti all’Assemblea del Comitato e recarsi al seggio nella data indicate portando un documento di identità. Se non si è ancora iscritti all’Assemblea lo si può fare direttamente al momento del voto. Si possono esprimere un massimo di tre preferenze, in caso di parità risulta eletto il più giovane di età. Diviene presidente del Direttivo chi tra gli eletti consegue il maggior numero di preferenze. Il secondo eletto svolge le funzioni di vice presidente, mentre il segretario viene individuato tra i componenti del Direttivo. I Comitati di Quartiere, attraverso il Direttivo, possono essere informati e consultati ogni qualvolta l’Amministrazione deve adottare atti e provvedimenti rilevanti, o che hanno comunque incidenza sul quartiere stesso, riguardanti la pianificazione urbanistica, la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in regime di concessione, la progettazione di opere pubbliche, la definizione del sistema di mobilità.

© Riproduzione riservata