“Uniamo in modo semplice e facile da usare per i nostri clienti treno e aereo per andare in giro per l’Italia. Il miglior modo per avere l’intermodalità per i turisti”, ha spiegato l’Ad di Trenitalia, Luigi Corradi, a margine della presentazione di FCO Connect, il nuovo progetto di intermodalità tra Ita Airways, Fs e Adr.

