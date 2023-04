Finisce al Franchi di Firenze il sogno di Coppa della Cremonese. La squadra di Davide Ballardini si difende bene nel corso del primo tempo, prova a vincerla nella ripresa, ma corre più pericoli di quanti non riesca a crearne tanto che il portiere di casa Terracciano non deve compiere interventi rilevanti.

Lo 0-0 in casa della Fiorentina, infatti, non basta ai giriorossi per accedere alla finale di Coppa Italia a causa del 2-0 subito dalla formazione di Vincenzo Italiano allo Zini nel match di andata.

Ballardini sceglie il 4-2-3-1 con Afena-Gyan e Okereke ad alternarsi nel ruolo di punta centrale ed esterno di sinistra, con Ghiglione a destra. Il primo brivido, però, lo mette Meité che in un paio di circostanze perde il pallone in area, ma la Fiorentina non ne approfitta. I padroni di casa gestiscono i ritmi e provano ad addormentare la gara con un possesso palla paziente che però non attira più di tanto la formazione di Ballardini che però cerca di condizionare la costruzione dal basso toscana.

Quando però accelera, la Fiorentina dà la sensazione di poter far male alla Cremonese: Lochoshvili chiude in scivolata su Cabral, tocca col gomito ma l’arbitro (anche dopo consulto Var) non fischia rigore. Al colpo di testa (debole) di Ferrari, risponde quello di Milenkovic sempre con un nulla di fatto. La chance migliore arriva allo scadere del primo tempo: Castrovilli serve Cabral dopo un tunnel a Pickel, il brasiliano allarga sulla sinistra e l’ex grigiorosso raccoglie di testa il cross dalla mancina, ma manda alto.

La ripresa si apre con Valeri per Ghiglione e poco dopo con Dessers per Okereke. L’intesa tra il numero 3 e Quagliata sull’out mancino non è dei migliori, a destra Afena-Gyan ha la possibilità di sgasare in un paio di circostanze, ma non riesce a costruire nulla dopo l’accelerata. I grigiorossi provano a prendere in mano la partita, ma Terracciano rimane inoperoso.

Quando Ballardini prova ad aumentare il peso offensivo della sua squadra inserendo Buonaiuto per Quagliata, deve rinunciare ad Afena-Gyan: al suo posto Castagetti. Ranieri chiude Dessers lanciato in profondità, poi la Fiorentina, con Sernicola a terra sciupa un contropiede: Gonzalez a giro manda a lato.

I padroni di casa, però, si scuotono trascinati dal Franchi e conquistato calci d’angolo in serie. Sugli sviluppi di uno di questi Mandragora va al tiro dal limite, ma calcia alto di poco, mentre poco dopo Gonzalez anticipa Sarr, ma il portiere grigiorosso sporca comunque in corner. La Cremonese si sbilancia, ma non crea chance da rete e anzi rischia di subire gol dai viola: Ferrari ferma all’ultimo Castrovilli servito in profondità mentre stava per entrare in area, poi Cabral gira fuori di poco di testa.

Dall’inviato a Firenze – Mauro Taino

