Nuovo contratto per Lindbergh S.p.A: il gruppo (con sede a Pescarolo) è attivo in Italia e Francia nel settore di servizi di logistica per le reti di assistenza tecnica e comunica la sottoscrizione di un nuovo contratto fra la controllata Lindbergh France e una società leader nel mercato francese nel settore degli elettrodomestici. In particolare, il contratto sottoscritto riguarda l’erogazione di servizi di distribuzione di parti di ricambio innight in-boot per un importante player, operante nel settore dell’assistenza su elettrodomestici, la cui rete consta di circa 140 tecnici manutentori itineranti su tutto il territorio francese. E’ previsto che i servizi vadano a regime entro settembre 2023 e il contratto sarà in vigore sino al 30 giugno 2026. In funzione dei volumi previsti è atteso un giro d’affari, per tutta la durata contrattuale, di 1,5 milioni di euro. Andrea Allegrini, Sales Director di Lindbergh S.p.A, dichiara: “Dal nostro sbarco nel mercato francese, abbiamo da subito constatato una grande ricettività dei maggiori player del mercato dell’assistenza post vendita alla nostra offerta di servizi. Questo nuovo contratto, oltre alle attività di prospecting e contrattazione che stiamo portando avanti, ci dà la conferma che la direzione presa è quella corretta. Concentrare la nostra forza commerciale su aziende dotate di importanti network di tecnici porta con sé enormi opportunità di crescita del nostro servizio “core” di distribuzione in-night in-boot e, soprattutto, ci dà modo di sviluppare nuovi servizi ad altissimo valore aggiunto che andranno a costituire, per tutti i nostri clienti, un indubbio vantaggio competitivo.

