A Pizzighettone sono terminati ufficialmente i lavori in via Adriano Boneschi, con l’applicazione nella parte superiore delle aiuole adiacenti le mura e il rivestimento con del ghiaietto colore rosa. I lavori esegui della ditta Porfidi Dell’isola S.r.l, di Bonate Sopra sono terminati in anticipo rispetto alla data precedentemente stabilita (6 luglio 2023), nonostante il rallentamento sulla tabella di marcia dovuto al rinvenimento di alcuni resti di una vecchia strada e un tratto di fondamenta riconducibile ad una antica costruzione in mattoni dell’epoca Medioevale. Nella giornata di venerdì la consegna al Comune. Nel primo mese, per consentire la corretta stabilizzazione dei porfidi, beole, pietre naturali e lavorate, sarà vietata ogni tipo di circolazione. Per carico e scarico merci sarà consentito il trasporto tramite carrelli con ruote in gomma. I lavori sono stati finanziati da Regione Lombardia grazie ad un bando di “Interventi finalizzati all’avvio di processi di Rigenerazione Urbana”.

